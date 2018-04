Autoritatea Națională de Integritate va elibera certificate de integritate

12:30

Şcolile britanice renunţă la ceasurile tradiționale din sălile de examen din cauză că adolescenţii nu sunt capabili să citească ora, a anunţat Uniunea cadrelor didactice, citată de The Telegraph. Profesorii instalează acum ceasuri digitale, după ce elevii s-au plâns că în timpul testelor nu reuşeau să citească ceasul în mod corect. Malcolm Trobe, de la […]