Restricţii de circulaţie în legătură vizita prim-ministrului Lituaniei, Saulius Skvernelis, în RM

07:50

Fiecare nativ din zodiac intră în noul an cu alte percepții, alte planuri și, uneori, cu un alt tip de comportament. Este foarte posibil ca după o perioadă să avem senzația că nu îl mai cunoștem pe cel de lângă noi sau că ceva se întâmplă cu el, pentru că s-a schimbat enorm. Acest fenomen poate să fie influențat și de astre, care au un rol important în modelarea comportamentului zodiilor. Vezi mai jos care este zodia care te va face să suferi în 2018, dar și ce comportament vor avea și ceilalți nativi! Berbec În acest an, Berbecul este dispus să facă multe sacrificii și compromisuri pentru ca relația cu cei din jurul lui să fie în regulă. Atât pe plan profesional, cât și pe plan emoțional, acest nativ va fi foarte implicat, dar și cei din jurul lui trebuie să dea dovadă de seriozitate și „să tragă la aceeași căruță” cu el. Taur Taurul va fi de nerecunoscut anul acesta, pe plan sentimental. Dacă până acum partenerul lui era obișnuit să aibă grijă ce spune, pentru că Taurul este foarte imprevizibil și nu îți poți da seama ce îl deranjează și ce nu, în 2018 acest nativ va fi mult mai bine dispus, mai înțelegător și mai deschis la orice tip de noutăți. Gemeni Acest nativ s-ar putea să te surprindă anul acesta, chiar dacă este destul de introvertit și rareori izbucnește. Nimic nu îi convine și are tendința să facă din orice un motiv de ceartă. Va fi o perioadă scurtă, dar suficientă cât să îl stoarcă de energie pe partenerul lui. Important este că în final va fi totul bine. Rac Cea mai dificilă zodie din horoscop va fi Racul. Nimic nu îi convine și pare să enerveze pe toată lumea din jurul său. Va fi atât de necruțător încât nu își va mai da seama că te face să suferi și îți rănește sentimentele zilnic. Dacă ești într-o relație cu un Rac, pregătește pachetul de șervețele, pentru că vor curge multe lacrimi. Leu Leul va trece prin tot felul de schimbări anul acesta și tot acest haos s-ar putea să îl facă nervos și în relația de cuplu. Depinde foarte mult de tine dacă ești dispusă să îi acorzi timp ca să își revină sau pui punct fără să te mai gândești la altceva. Balanță Nativul care stă sub semnul Balanței nu va mai fi atât de înțelegător anul acesta. Așa că dacă te-ai obișnuit să îți ierte multe greșeli și să treacă cu vederea anumite lucruri, anul acesta va pune piciorul în prag pentru că se simte nefericită în această relație. Fecioară Anul acesta, Fecioara are multă energie și își dorește cât mai multe excursii, vacanțe și weekenduri petrecute departe de aglomerația din oraș. Dacă poți ține paslu, intră în jocul ei, dacă nu, te sfătuim să porți o discuție cu ea și să ajungeți la un consens. Asta dacă nu vrei să se termine frumoasa poveste de dragoste. Scorpion Scorpionul își dorește o schimbare majoră în relația voastră. Fie că este vorba despre mutarea voastră împreună sau poate chiar o nuntă, acest nativ nu mai este dispus să aștepte, iar dacă nu ești de acord cu ea, s-ar putea să îți spună „pa, pa”. Săgetător Nativul din zodia Săgetătorului va rămâne constant în acest an. Chiar dacă nu ești de acord cu multe aspecte legate de comportamentul lui, îl accepți așa cum este, pentru că nimeni nu are un farmec mai puternic decât al lui. Capricorn În 2018, Capricornul este foarte sensibil. Trebuie să ai mare grijă cum te comporți și cum îi vorbești, pentru că un cuvânt spus pe un ton mai dur poate să îl facă să izbucnească în lacrimi. Este nevoie să îi acorzi multă atenție, pentru că se simte lipsit de încredere în sine. Vărsător Vărsătorul este hotărât să mai acorde o șansă relației de cuplu, chiar dacă a trecut printr-o serie lungă de dezamăgiri și are tendința să creadă că va rămâne singur și nefericit mult timp de acum înainte. Va cunoaște pe cineva care va avea parte de toată dragostea și dăruirea. Pești Nativii din zodia Pești au înțeles că nu trebuie să se lase pradă stresului și că este esențial să petreacă timp în preajma partenerului ca să uite de griji. Acest lucru va cântări foarte mult în relația de cuplu și este foarte posibil ca anul acesta să ajungă la altar.