Credite în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de lei. Clasamentul performanței bancare pentru primul trimestru al anului 2018

12:50

Curtea Constituțională lovește și ea în Traian Băsescu Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea deputaților Artur Gutium şi Vladimir Cernat privind controlul constituţionalităţii a două sintagme din Legea cetățeniei care au stat la baza retragerii cetățeniei lui Traian Băsescu de către Igor Dodon. În decizia sa, Înalta Curte afirmă: 1. Se declară inadmisibilă sesizarea domnilor Artur Gutium şi Vladimir Cernat, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, privind controlul constituţionalităţii textului „sau la momentul examinării cererii se află sub urmărire penală» din articolul 20 alin. (1) lit. c) şi a textului „prin ascunderea unui fapt pertinent» din articolul 23 alin. (1) lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000. 2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Amintim că doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova au cerut la 2 februarie 2018 ca Înalta Curte să declare neconstituționale sintagmele care au stat la baza retragerii cetățeniei R. Moldova lui Traian Băsescu de către Igor Dodon. În sesizare, cei doi deputați au făcut referire la normele internaționale din Convenția Europeană, Declarația Universală a Drepturilor Omului și aduc mai multe exemple de legislație din experiența României, Ucrainei, Estonia, Letonia și Lituania. Autorii documentului mai spuneau că, de fapt, sintagma „sau la momentul examinării cererii se află sub urmărire penală” încalcă prezumția nevinovăției, contravine drepturilor internaționale ale omului și favorizează acordarea cetățeniei unor persoane care au fost deja condamnate în raport cu cele care sunt temporar sub urmărire penală. Totodată „prin ascunderea unui fapt pertinent”, este o sintagmă imprecisă după care să poată fi luată anumite decizii. Amintim că Traian Băsescu a rămas fără cetățenia moldovenească după ce magistrații Judecătoriei Chişinău (oficiul Sectorului Botanica) au luat o decizie în acest sens la mijlocul lunii ianuarie 2018. Acum litigiul dintre Dodon și Băsescu se află pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Chișinău care urmează să audieze părțile implicate în proces pe 10 mai. Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, şi soţia sa au devenit cetăţeni ai Republicii Moldova, în mod oficial, la 3 noiembrie 2016, după ce au depus jurământul la Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti. Traian şi Maria Băsescu au primit cetăţenia moldovenească prin Decretul preşedintelui Nicolae Timofti, semnat la începutul lunii iunie a anului 2016. Ulterior, pe 3 ianuarie, imediat după ce a ocupat oficial fotoliul de şef a statului, Dodon a semnat decretul prin care i-a retras cetăţenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu. Sursă: deschide.md Record Curtea Constituțională lovește și ea în Traian Băsescu apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.