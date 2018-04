Peste 200 de ambulanțe ale serviciului de asistență medicală urgentă sunt cu termenul de exploatare depășit

09:40

Deconectări programate ale energiei electrice în 17 raioane Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „RED UNION FENOSA" S.A. anunţă că joi, 26 aprilie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: Anenii Noi: str. Parcului, Suvorov – parţial în intervalul de timp între 10:30 – 18:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Gura Bâcului – parţial în intervalul de timp între 09:55 – 17:55, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Maximovca – parţial în intervalul de timp între 09:45 – 17:45, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Şerpeni – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA Basarabeasca: str. Moldavscaia, Zelionaia – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Abaclia: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Secrieru, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mihail Frunze, Abaclia, Şcolinaea, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 11:00, pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Abaclia: str.Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Coghilinic, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doina, Florilor, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei, Ion Iachir, Ion Secrieru, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Moldova, Abaclia, Serghei Lazo, Spitalului, Şcolinaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri, or. Basarabeasca: str.Trudovaia – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Cahul: str. Doinelor, Dunării, Fraţii Jderi, Ilia Repin, Mihail Şolohov, P.Rumeanţev, Păcii, Republicii, Vasile Lupu – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 11:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Giurgiuleşti – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 18:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Lopăţica, s.Moscovei – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Cantemir: s. Baimaclia – parţial în intervalul de timp între 09:00 – 16:45, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chioselia – parţial în intervalul de timp între 10:00 – 11:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Ciobalaccia – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 18:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadâr-Lunga: str.Lenin – în intervalul de timp între 08:45 – 10:00, pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Beşalma: str. 1 Mai, str-la 1 Mai, D.Caracebana, Lenin, Pobeda, V.Ceapaev – parţial în intervalul de timp între 09:30 – 17:00, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, Maria Cibotari, M.Eminescu, N.Testemiţeanu, Pantelimon Halipa – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 16:30, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Gavriil Muzicescu, M.Viteazul, Viilor – parţial în intervalul de timp între 09:20 – 16:30, pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Dereneu – parţial în intervalul de timp între 08:30 – 19:00, pentru lucrări de reconstrucţie LEA […]