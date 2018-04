Un grup de experţi NATO la Ministerul Apărării

11:10

Acțiunile realizate de către autorități pentru îmbunătățirea climatului investițional din Republica Moldova, precum și măsurile ce urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare au discutate de către ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întrevederea cu membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA). Chiril Gaburici a dat asigurări că autoritățile vor continua promovarea măsurilor de îmbunătățire […] The post Chiril Gaburici către investitorii străini: Veniți cu soluții. Știu din propria experiență că practica bate teoria appeared first on Moldova.org.