Postul vamal Giurgiulești va avea o nouă zonă de control

Cântăreţul britanic Robbie Williams a primit cadou o cultură de marijuana de la soţia sa, actriţa americană Ayda Field, potrivit dailymail.co.uk. Artistul nu a făcut un secret din faptul că îi place să fumeze marijuana, iar acum are întregul sprijin al soţiei sale, Ayda Field, care a amenajat o cultură în subsolul locuinţei lor din Los Angeles, oraş în care acest drog poate fi folosit în scopuri recreaţionale. Informaţia a fost făcută publică de rapperul Big Narstie, care susţine că a văzut această cultură. Rapperul - care a colaborat cu Robbie la piesa "Go Mental" - a declarat pentru The Sun Online: "Este foarte tare. Robbie este o persoană cu picioarele pe pământ, modest şi are o soţie cumsecade", scrie www.mediafax.ro. Robbie Williams a primit acest cadou cu ocazia aniversării căsătoriei sale cu Field. Într-un interviu din 2009, pentru Radio Times, Williams a declarat: "Marijuana este un drog drăguţ. Dar nu reacţionez prea bine la el, deloc". "Este păcat, pentru că îmi place mult", a adăugat acesta. Robbie Williams a recunoscut că a fost dependent de droguri şi că, la un moment dat, era să moară din cauza unui cocteil de opioide. Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium" şi semnând un contract cu casa EMI în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari. Însă, în momentul în care albumul său "Rudebox" a fost lansat în 2006 - urmat de "Reality Killed the Video Star" în 2009 -, Robbie Williams era considerat o prezenţă tot mai ştearsă în peisajul muzicii pop britanice şi eşuase în încercarea sa de a se impune pe piaţa muzicală americană. În 2010, Robbie Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011. Cântăreţul spune că această experienţă l-a ajutat să îşi recapete încrederea în propriile forţe, convingându-l de faptul că încă mai poate să aibă succes susţinând concerte pe stadioane mari, în calitate de artist solo. Artistul britanic în vârstă de 44 de ani şi-a lansat cel mai recent album de studio, "Under the Radar Volume 2", în noiembrie 2017. Robbie Williams şi Ayda Field s-au căsătorit în 2010 şi au doi copii împreună.