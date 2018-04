Deconectări programate ale energiei electrice în 17 raioane

15:30

Silvia Radu: În spatele meu nu se află niciun partid politic. Chișinăul trebuie să fie un oraș modern și european În cadrul unei conferințe de presă, candidatul independent la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Silvia Radu, a comunicat că își dorește ca orașul să fie schimbat într-o Capitală europeană și modernă. «Vreau să vă anunț că astăzi am semnat cererea de suspendare din funcție din cadrul Primăriei și am depus pentru functia de primar al Capitalei. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor pentru toată sustinerea pe care am avut-o. În acest timp am găsit finanțe pentru 70 de mijloace de transport, am început procesul de lansare a lifturilor, am început să facem curat, am inițiat campanii de curățenii care nu s-au mai făcut de mulți ani, am inclus în program de modernizare câteva parcuri din Capitală, etc. Totuși mai avem multe lucruri care trebuie făcute. În mandatul meu am încercat să pun totul să funcționeze, trebuie să lăsăm războaiele și să facem lucruri concrete. Îmi doresc să continui toate proiectele pe care le-am inițiat, atunci când voi avea mandatul din partea cetățenilor. Îmi doresc să fie schimbat orașul, să fie unul modern și european. Cât mai multe fapte concrete și cât mai puține vorbe», a comunicat Silvia Radu. Tot în cadrul conferințe de presă, Silvia Radu a afirmat că în Primărie trebuie să lucreze oameni care au fost aleși după merite, iar în spatele ei nu se află niciun partid politic și că ar vrea să iasă în stradă să vorbească cu oamenii și să le explice ce a făcut și ce va face în viitor pentru orașul nostru. Sursă: publika.md