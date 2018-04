Cutremur cu magnitudinea 4,5 în România

18:40

Unica grădiniță de copii din satul Gangura, raionul Ialoveni, a fost inaugurată marţi, 24 aprilie, după ce a fost renovată cu fonduri oferite de Guvernul României pentru reabilitarea instituţiilor preşcolare din Republica Moldova. Grădinița a beneficiat de lucrări în valoare de 1 852 574 lei. Din aceste fonduri au fost efectuate lucrări de reparație a […]