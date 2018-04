Parametrii de calitate a serviciilor de telefonie mobilă vor fi măsurați conform standardelor europene

17:20

Posesorii de mașini din regiunea transnistreană vor primi plăcuțe neutre și vor fi admiși în traficul internațional începând cu 1 septembrie 2018, potrivit unei decizii semnate astăzi de către reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, la Bender. Mijloacele de transport vor avea plăcuțe auto neutre, cu numere de înmatriculare format din trei litere și trei cifre, și […]