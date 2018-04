Școlile din stânga Nistrului cu predare în grafie latină vor primi câte 100 de mii de lei din partea statului

11:31

Pasagerii unui avion Boeing 747, care aparţine companiei Air India au trecut prin clipe de groază după ce aeronava a trecut printr-o zonă de turbulenţe intense. Aeronava opera o cursă internă, între oraşele Amristar şi New Delhi. Trei persoane au fost rănite, în timp ce geamul interior al unei ferestre nu a rezistat șocului și […] The post Panică la bordul unui avion! O fereastră s-a desprins în timpul zborului// VIDEO appeared first on Moldova.org.