Republica Moldova a participat la Ședințele de primăvară 2018 ale FMI și Grupului Băncii Mondiale la Washington

Pentru cine vrea cu adevarat sa-si condimenteze viata sexuala, site-ul Womansday.com propune o lista a celor mai potrivite pozitii sexuale, in functie de fiecare incapere din casa pe care decizi s-o incerci. 1. Baia. Da, un dus poate duce catre ceva… foarte fierbinte. Stai in picioare, sprijinita cu mainile de peretele dusului, si usor aplecata, astfel… Articolul Top 7 cele mai inventive poziții sexuale, pentru fiecare încăpere din casă apare prima dată în Telegraph Moldova.