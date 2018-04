FOTO//Klaus Iohannis, din nou pe bicicletă. Președintele s-a deplasat pe două roți la serviciu

15:01

Cel puțin 21 de state americane au confirmat atacuri ale hackerilor din Federația Rusă în ajunul alegerilor prezidențiale din 2016. Declarația aparține lui Jeanette Manfra, șefa "Cybersecurity and Communications", al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (Homeland Security), scrie The Hill. „Ministerul are motive suficiente sa confirme activitatea care a inclus 21 de state – […]