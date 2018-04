SUA a lansat o declarație în care salută acordul privind autovehiculele din regiunea transnistreană

10:50

La Tudora, Ștefan Vodă, nu întâlnești om care să nu îl cunoască pe Dorin Țapu. Tânărul este proprietarul unui tractor performant, procurat pe bani europeni, cu care cultivă zeci de hectare de teren în fiecare primăvară și toamnă. Sătenii îi bat la poartă ori de câte ori au nevoie să facă lucrări mecanizate în câmp […]