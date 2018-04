Medicii epidemiologi vor intensifica măsurile de protecţie împotriva malariei

15:01

Cioclea, răspuns către Zotea la criticile cetățenilor față de noile monede: "Răceala analizei vine cu căldura unei reacții subiective" După lansarea noilor monede și intrarea lor pe piață, tot mai multe reacții au parvenit din partea societății. Unii spun că acestea sunt prea grele, iar alții că sunt incomode în procesul de lucru. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Sergiu Cioclea spune că este prematur de a face concluzii, or, este nevoie de timp pentru ca oamenii să se obișnuiască. Subiectul a fost discutat astăzi la ședința comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe. Prezentă la comisie, deputata liberală Alina Zotea l-a rugat pe Sergiu Cioclea să comenteze nemulțumirile și criticile aduse: "Astăzi vedem că cetățenii se plâng pe aceste monede care sunt, cu părere de rău, incomode. O spun angajații care muncesc cu ele. Ați luat în calcul și opinia cetățenilor. Înțeleg că poate vreți să duceți acest flux spre utilizarea cu cardul, ca să nu mai existe valuta cu cash", a întrebat Alina Zotea. La rândul său, Sergiu Cioclea a spus că e prea devreme să facem concluzii și s-a arătat convins că această schimbare a fost necesară din mai multe puncte de vedere. "Într-adevăr ne dăm seama că în unele domenii, pentru că nu avem abonamente și sisteme de plată electronica și altele, bancnotele de 1 sau 5 lei sunt folosite intensiv. În cadrul întâlnirilor cu responsabilii municipali, noi am înțeles că vor fi introduce inițiative de raționalizare ca să nu devină un impediment", a declarat Cioclea. "BNM trebuia să schimbe o dată pe an 60 de milioane de bancnote, cu toată logistica, cu toții oamenii etc. Era un calvar logistic și economic, deoarece astea sunt bani. Înțeleg îngrijorarea cetățenilor, dar este de bun simț ceea ce facem. Peste tot aceste însemne monetare cu însemnare mică sunt monede din cauza că sunt mai rezistente. Am încercat să facem un efort de a simplifica și a ușura monedele, azi lumea lucrează cu monede de 1 și 2 lei care sunt foarte ușoare. Sperăm și cardul să aibă un comfort mai mare. E prea devreme să facem concluzii, aspectul obișuinței este încă forte. Răceala analizei vine poate cu căldura unei reacții subiective. Suntem convinși că această schimbare a fost necesară din mai multe puncte de vedere și sperăm ca cetățenii să se obișnuiască, mai ales că am făcut un efort ca monedele să fie frumoase, ușoare și de calitate bună. Puteau să fie și din aluminiu, ca să fie mai ușoare, dar am vrut să o adevărată monedă și să fie plăcută în utilizare", a conchis Cioclea. Amintim că pe 28 februarie, Banca Națională a anunțat lansarea și punerea în circulație a noilor monede de 1 LEU, 2 LEI, 5 LEI și 10 LEI.