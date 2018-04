Peste 50% dintre chișinăuieni vor UNIREA cu România

09:20

În 2017, R. Moldova a atras cele mai puține granturi de la partenerii externi, din ultimii 10 ani, susține expertul economic Veaceslav Ioniță (IDIS „Viitorul”), citat de Radiochisinau.md Volumul granturilor recepționate în 2017 a fost de doar un miliard lei, cu două miliarde de lei mai puțin decât a fost planificat inițial. „Tendința neplăcută se menține deja al treilea an consecutiv. Iar suma totală a ratărilor în ultimii 3 ani se ridică la 6,1 miliarde lei. Creșterea masivă a suportului extern sa văzut foarte clar în perioada 2013-2014 când sprijinul financiar extern sub formă de granturi a ajuns la 4 miliarde de lei. Acest sprijin trebuia să crească și în următoarea perioadă și să ajungă la cel puțin 8 miliarde de lei anual. Însă din nefericire acest lucru nu a avut loc”, a menționat Veaceslav Ioniță. Expertul economic a subliniat că autoritățile au obligația să restabilească urgent relația de încredere cu partenerii externi, fără de care este imposibilă susținerea financiară a țării: „Fără suport extern, R. Moldova nu are cum să-și dezvolte infrastructura sa care se află într-o stare deplorabilă, nu are cum realiza reformele necesare și nu poate crește competitivitatea economiei și a produselor sale atât pe piața externă, cât și internă”.