(foto) Kate Middleton a purtat o rochie asemănătoare cu a prințesei Diana

13:20

Directorul general al Google, Sundar Pichai, va încasa în această săptămână beneficii în acţiuni în valoare de 380 de milioane de dolari, relatează Bloomberg. MOUNTAIN VIEW, CA - SEPTEMBER 02: The new Google logo is displayed at the Google headquarters on September 2, 2015 in Mountain View, California. Google has made the most dramatic change to their logo since 1999 and have replaced their signature serif font with a new typeface called Product Sans. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Miercuri se împlineşte termenul pentru exercitarea drepturilor asupra a 352.939 de acţiuni restricţionate, pe care Pichai le-a primit în 2014, înainte de o promovare. La sfârşitul săptămânii trecute, acţiunile respective valorau 380 de milioane de dolari. Acestea beneficii vor fi printre cele mai mari acordate în ultimii ani unui director de companie listată la bursă, potrivit datelor obţinute de Bloomberg, scrie news.ro. Pichai, în vârstă de 45 de ani, conduce Google din 2015 şi a primit acţiunile înainte de promovarea sa în funcţia de vicepreşedinte senior pentru produse, acum un an, când a preluat multe dintre responsabilităţile co-fondatorului Larry Page. Valoarea beneficiului a crescut odată cu creşterea cu 90% a valorii acţiunilor grupului Alphabet, compania mamă a Google. În schimb, indicele S&P 500 a avansat cu 39% în aceeaşi perioadă. Compania nu a publicat încă ce compensaţii financiare a primit Pichai pentru 2017. În 2016, directorii generali ai companiilor din S&P 500 au obţinut în medie 16,2 milioane de dolari din exercitarea drepturilor pentru acţiuni şi opţiuni de acţiuni. Şi alţi directori de companii din sectorul tehnologiei au primit beneficii mari de-a lungul anilor. Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a încasat 2,28 de miliarde de dolari când şi-a exercitat dreptul pentru 60 de milioane de opţiuni, în cadrul unei oferte publice inişiale din august 2012. Câteva luni mai târziu, directorul general adjunct Sheryl Sandberg şi-a exercitat şi ea dreptul asupra unor acţiune de 822 de milioane de dolari. În 2016, Elon Musk, şeful Tesla, a obţinut 1,34 de miliarde de dolari din exercitarea unor 6,71 milioane de opţiuni care urmau să expire, pentru a acoperi în parte o obligaţie fiscală de 593 de milioane de dolari.