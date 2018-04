Republica Moldova, prezentă la ședințele de primăvară 2018 ale FMI și Grupului Băncii Mondiale la Washington

11:50

Silvia Radu și-a anunțat suspendarea din funcție: „De azi, sunt în campanie electorală". Cine preia interimatul Silvia Radu, care până acum a exercitat interimatul funcției de primar general, și-a anunțat suspendarea din funcție în legătură cu faptul că și-a înaintat candidatura la alegerile locale din 20 mai 2018. Aceasta a semnat o dispoziție, potrivit căreia, viceprimarul Ruslan Codreanu îi ia locul. "„Am semnat cererea de suspendare din funcție. De azi sunt în campanie electorală! A fost o onoare ca timp de 5 luni să gestionez Chișinăul. Mulțumesc chișinăuienilor, care m-au susținut în munca pe care am depus-o până acum. Am reușit să deschid Primăria către cetățeni, să transparetizez bugetul, să determinăm angajații să se implice cât mai activ în rezolvarea problemelor. Am inițiat câteva proiecte privind infrastructura drumurilor, schimbarea lifturilor din blocuri, am găsit finanțare pentru procurarea a 70 mijloace de transport și pentru procurarea apartamentelor sociale", a declarat Silvia Radu. "„Sunt foarte multe lucruri care s-au făcut, dar multe — mai trebuie să fie făcute. După atâtea războaie politice și geopolitice, cred că ar fi cazul să trecem la treabă. Plec cu gândul că voi câștiga acest scrutin, pentru că îmi doresc să continui proiectele. Nu vreau să fac promisiuni grandioase, pentru că chișinăuienilor li s-a mai promis și au rămas dezamăgiți. Am un program electoral realist. Chișinăul are nevoie de un primar independent", a adăugat aceasta. Mai mult, Silvia Radu a reiterat că este un candidat independent și că nu ar avea susținere din partea nici unui partid politic. " „Unicul interes pe care îl promovez este cel al chișinăuienilor și nu al partidelor politice. Nu cred că va fi o campanie foarte scumpă. Vor fi utilizați banii familiei. Eu am o afacere privată și nu merg la Primărie să fac bani, merg să fac un oraș european. Vreau să fac posibilul ca ai mei copii să rămân în țară. Merită să fie depus un efort ca să fie schimbată Moldova", a conchis fostul primar interimar. Amintim că, Silvia Radu a depus semnăturile colectate la Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău pe 18 aprilie. Sursă: realitatea.md