Rusia şi India, la un pas de a semna un contract în 2018 pentru vânzarea sistemelor de rachete S-400

11:40

Silvia Radu, candidat independent la funcţia de primar de Chişinău, şi-a anunţat astăzi suspendarea din funcţia de edil interimar pentru a participa la campania electorală. Radu a declarat că mizează pe sprijinul cetăţenilor Capitalei şi nu are în spate nici un partid politic. Interimatul funcţiei de primar de Chişinău, în perioada campaniei electorale, va fi asigurat de viceprimarul Ruslan Codreanu.„Singurul interes pe care îl promovez este cel al chișinăuienilor, nu al partidelor politice. Nu am în spate niciun partid politic”, a declarant Silvia Radu.Aceasta a mai spus că îşi doreşte să scoată primăria din zona războaielor politice, iar mandatul său va fi axat pe eficienţă administrativă. Silvia Radu a mai spus că va utiliza banii familiei în Campania electorală. “Nu cred că va fi o campanie foarte scumpă. Vor fi utilizați banii familiei. Eu am o afacere privată și nu merg la Primărie să fac bani, a precizat candidatul.