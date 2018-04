Chișinăul a spus „DA” Unirii!

11:00

The Motans, Irina Rimes și Carla's Dreams au fost premiați în România pentru performanţele lor din anul 2017. În cadrul celei de XVI-a ediţii a Galei Premiilor Muzicale Radio România au fost acordate 16 trofee pentru artiști pop, folk, pop-dance şi pop-rock, dar și trofeul „Premiul de excelenţă" pentru Dida Drăgan. Premiul pentru Cel mai bun artist pop