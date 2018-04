WhatsApp, schimbare URIAȘĂ. Toți minorii sub 16 ani din UE vor fi afectați

In acest mod se va conforma la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare incepand cu luna viitoare. WhatsApp va cere utilizatorilor europeni sa confirme ca au cel putin varsta de 16 ani atunci cand acestora li se va cere sa accepte noile conditii de utilizare si noile politici de confidentialitate furnizate de divizia WhatsApp Ireland Ltd in saptamanile urmatoare. Deocamdata, nu este clar modul in care limita de varsta va fi verificata, tinand cont de faptul ca datele care sunt cerute si detinute de acest serviciu de mesagerie online sunt destul de limitate. Facebook, care are o politica separata in privinta datelor private, are o abordare diferita fata de adolescentii cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani, pentru a se conforma astfel la normele impuse de Regulamentul general european privind protectia datelor (European General Data Protection Regulation – GDPR). Facebook cere acestor utilizatori adolescenti sa numeasca un parinte sau un tutore care sa poata sa le ofere permisiunea de a partaja informatii pe reteaua de socializare. In caz contrar, utilizatorii aflati in aceasta situatie nu vor putea sa vizioneze o versiune integral personalizata a platformei Facebook, scrie bzi.ro. Insa reprezentantii WhatsApp, un serviciu online care avea in luna ianuarie peste 1,5 miliarde de utilizatori, potrivit Facebook, au precizat pe un blog al companiei ca WhatsApp nu va solicita sa primeasca noi drepturi pentru a colecta informatii personale in virtutea acordului incheiat cu Uniunea Europeana. Serviciul WhatsApp, infiintat in 2009, a fost pus sub presiune de guvernele mai multor tari europene in ultimii ani din cauza sistemul sau de criptare a mesajelor si a planurilor sale de a partaja mai multe date personale cu compania-mama, Facebook. La randul ei, compania Facebook este atent monitorizata de parlamente si organisme cu rol de reglementare din lumea intreaga. Asta dupa ce a anuntat luna trecuta ca informatii personale provenind de la milioane de utilizatori ai sai au ajuns in mod accidental in posesia cabinetului de consultanta politica Cambridge Analytica, declansand un val de ingrijorare pe plan mondial in legatura cu modul in care reteaua de socializare foloseste datele utilizatorilor sai. Varsta minima a utilizatorilor care folosesc serviciul de mesagerie online WhatsApp va ramane 13 ani in restul lumii, in concordanta cu politica adoptata de Facebook. GDPR reprezinta cea mai ampla revizuire a normelor de confidentialitate online operata dupa aparitia internetului, oferind europenilor dreptul de a cunoaste datele stocate care ii vizeaza si dreptul de a putea sa le stearga. Apple Inc si alte companii din industria tehnologiei au anuntat ca intentioneaza sa ofere utilizatorilor lor din Statele Unite si din celelalte tari ale lumii aceleasi drepturi si aceeasi protectie de care vor beneficia utilizatorii lor din Europa.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md