Uniunea Europeană, satisfăcută de semnarea protocolului privind numerele neutre pentru transnistreni

09:40

Partidul Național Liberal din România anunță pe cine va susține la alegerile din Chișinău: Susținem candidatul comun al partenerilor noștri, Andrei Năstase În urma înscrierii Alexandrei Can în cursa pentru primăria Chișinăului din partea Partidului Național Liberal (PNL) condus de Vitalia Pavlicenco, PNL Diaspora Republica Moldova, care este o filială a PNL din România a venit cu câteva precizări în ceea ce privește subiectul alegerilor locale noi din Chișinău. Într-un comunicat de presă, PNL anunță că „nu sprijină sub nici o formă candidatura dnei Can la primăria Chisinău. Orice asociere a numelui partidului condus de dna Pavlicenco și Partidul Național Liberal condus de dl Ludovic Orban este fără girul PNL”. Astfel, PNL anunță că-l va susține pe Andrei Năstase, „comun al partenerilor nostri”. Menționăm că PNL colaborează în Republica Moldova cu Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate. În cursa electorală pentru Primăria capitalei s-au înscris Ion Ceban (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova), Valeriu Munteanu (Partidul Liberal), Andrei Năstase (Platforma Demnitate și Adevăr), Reghina Apostolova (Partidul ȘOR), Alexandr Roșco (Partidul Casa Noastră Moldova), Vasile Costiuc (Partidul Democrația Acasă), Constantin Codreanu (Partidul Unității Naționale), Victor Strătilă (Partidului Verde Ecologist), Maxim Brăila (Partidul Popular din Republica Moldova), Alexandra Can (Partidul Național Liberal), Andrei Munteanu (Partidul Societății Progresiste) și primarul interimar Silvia Radu (independent). Alegerile locale noi vor avea loc la 20 mai curent. Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Liberal Democrat din Moldova nu și-au înaintat candidați, însă au declarat că îl vor susține pe candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. La fel,Partidul Liberal Reformator și-a anunțat susținerea pentru candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu. Partidul Politic „Partidul Nostru”, Partidul Popular European din Moldova și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu și-au înaintat candidați la funcția de primar al Chișinăului. Amintim că 12 martie curent, Comisia Electorală Centrală a decis ca alegerile locale noi din municipiile Chișinău și Bălți să se desfășoare la data de 20 mai curent. Sursă: unimedia.info Record Partidul Național Liberal din România anunță pe cine va susține la alegerile din Chișinău: Susținem candidatul comun al partenerilor noștri, Andrei Năstase apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.