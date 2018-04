Atenție: Și astăzi vor fi închise mai multe străzi din capitală

09:10

Partidul Național Liberal din România vine cu o precizare legată de înscrierea în scrutinul electoral de la Chișinău a Alexandrei Can, candidata PNL din R. Moldova. PNL România se disociază de partid condus de Vitalia Pavlicenco, despre care spune că „nu reprezintă partidul istoric și nu are aprobarea noastră de a folosi sigla și numele”. Formațiunea și-a reconfirmat, într-un comunicat de presă, sprijinul pentru candidatura lui Andrei Năstase la funcția de primar general al municipiului Chișinău. „Ca urmare a înscrierii dnei Alexandra Can în cursa pentru primăria Chișinăului din partea PNL condus de dna Vitalia Pavlicenco, facem următoarele precizări. Partidul National Liberal, partid românesc, continuatorul partidului inființat în 1875 si condus de Ion C Brătianu, are în Republica Moldova o filială organizată conform statutului sub denumirea de PNL Diaspora Republica Moldova. Partidul condus de dna Pavlicenco, care folosește numele nostru și sigla veche a partidului nostru, nu reprezintă partidul istoric și nu are aprobarea noastră de a folosi sigla si numele. Prin urmare Partidul Național Liberal, dorește să aducă la cunoștință faptul că nu susține și nu sprijină sub nici o formă candidatura dnei Can la primăria Chisinău. Orice asociere a numelui partidului condus de dna Pavlicenco și Partidul Național Liberal condus de dl Ludovic Orban este fără girul PNL. Totodată, reamintim că PNL colaborează în Republica Moldova cu partidele care fac parte din familia Partidului Popular European, și anume: PLDM, PPDA și PAS. Partidul National Liberal și-a anunțat, prin vocea președintelui Ludovic Orban, susținerea pentru candidatul comun al partenerilor nostri, dl. Andrei Năstase”, se arată în textul semnat de Adrian Dupu, președinte PNL Diaspora Republica Moldova.