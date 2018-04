Noi tentative de introducere a substanţelor narcotice în instituţiile de detenţie din ţară

15:40

Ministerul Culturii, despre mozaicul de pe Palatul de Cultură al Sindicatelor: „Agentul economic este obligat să-l conserveze” Fațada centrală și laterală de pe fosta clădire a Palatului Republican de Cultură al Sindicatelor, din strada Kiev 7, trebuie să fie conservată și păstrată. Aceasta este recomandarea autorităților centrale pentru noul proprietar al clădirii și al pământului — Societatea cu Răspundere Limitată KAUFLAND, ce urmează să ridice aici un hipermarket al lanțului german. Potrivit lui Ion Stefăniţă, director general al Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor (AIRM) din cadrul Ministerului Culturii, mozaicul reprezintă un obiect de patrimoniu înscris în Registrul monumentelor cu numărul 300, la compartimentul municipiul Chișinău, și este o operă de artă de categorie națională. Compoziția din mozaic instalată pe clădire a fost executată de artistul maestrul Mikhail Burei în anul 1974. Ștefăniță a mai subliniat că Agenția a oferit săptămâna trecută agentului economic toată consultarea privind acest acest mozaic, care are statut protejat. „Din 1993, anul când a fost elaborat Registrul monumentelor, acest obiectiv a primit statut protejat – separat pe mozaic, nu pe clădire. Noi am îndreptat agentul economic către un arhitect de categoria 4, care are dreptul de proiectare asupra operelor de artă, monumentelor și tot ce este cu statut protejat. Acum agentul economic este obligat să conserveze și să restaureze această operă cu statut protejat,” susține Ștefăniță. Pe acest caz s-a autosesizat și cei de la ministerul Culturii. „Noi ca și instituție responsabilă în domeniul culturii, conservării și protejării patrimoniului cultural, nu am fost informați cu privire la preconizatele lucrări privind demolarea edificiului pe care se află acest mozaic. În mod normal compania, beneficiarul și primăria, trebuiau să se adreseze cu un demers la minister și să primească un aviz la acest proiect. Din păcate nu a parvenit un asemenea demers în adresa noastră și în consecință, Agenția de inspectare şi restaurare a monumentelor a contactat compania și a solicitat, inclusiv în scris, să conserveze cât mai bine cei doi pereți pe care se află mozaicul. Cu un asemenea demers ar trebui dânșii să vină la adresa noastră. Noi așteptăm ca aceștia să dea de știre și să ne anunțe”, susține Mischevca Ion, de la serviciul informare și comunicare cu mass-media Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Potrivit lui Mischevca există două soluții privind protejarea fațadei clădirii: 1. Fie mozaicul să fie lăsat intact pe cei doi păreți; 2. Fie să fie extrași de pe cei doi pereți și să fie restabili ulterior pe noua clădire, dar pentru aceasta este nevoie de un arhitect bun, un specialist bun în conservarea și restaurarea monumentelor. Reamintim că, Palatul de Cultură al Sindicatelor din sect. Râșcani al capitalei este în proces de demolare. În locul clădirii sovietice, aici urmează să fie construit un hipermarket al lanțului german de distribuție Kaufland. Zona a fost îngrădită încă acum două săptămâni, însă în lipsa vreo unui panou cu informații ce ar informa locuitorii Capitalei despre ce urmează să fie ridicat în acest loc. Sursă: tv8.md Record Ministerul Culturii, despre mozaicul de pe Palatul de Cultură al Sindicatelor: „Agentul economic este obligat să-l conserveze” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.