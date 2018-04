Papa Francisc îşi sărbătoreşte onomastica oferind 3.000 de îngheţate persoanelor fără adăpost

09:30

Dezvoltarea educației digitale și a capitalului uman în sectorul IT sunt genericul ediției din acest an a Moldova ICT Summit. Premierul Pavel Filip, prezent la eveniment, a subliniat că instrumentele IT stau la baza dezvoltării tuturor domeniilor, iar educarea tinerei generații este determinantă în acest sens, comunică Politics.MD. „Industria IT, educația reprezintă viitorul Republicii Moldova. În epoca informațională, scopul educației este nu doar de a genera cunoștințe, ci de a oferi posibilități pentru ca un copil să se inventeze, să se descopere, astfel încât să producem generații capabile să creeze, generații care dau dovadă de creativitate, ingeniozitate și gândire out-of-the-box”, a spus Pavel Filip.În context, prim-ministrul a relevat necesitatea revizuirii curriculei școlare, așa încât copii să fie adaptați pentru a trăi și a se dezvolta în epoca informațională.