Dwayne "The Rock" Johnson a devenit tată pentru a treia oară

"Binecuvântat şi mândru că am adus pe lume o altă fată puternică", a scris starul în vârstă de 45 de ani, luni, pe platforma oline Instagram, unde a publicat şi o fotografie a sa împreună cu bebeluşul, care a primit numele de Tiana Gia. Johnson mai are o fetiţă, în vârstă de doi ani, Jasmine Lia, cu actuala sa iubită, Lauren Hashian. Acesta este cel de-al treilea copil pentru Johnson, care mai are o fiică în vârstă de 16 ani, Simone, cu fosta sa soţie, Dany Garcia. Actorul şi fostul wrestler profesionist Dwayne "The Rock" Johnson, devenit star la Hollywood, a fost desemnat de revista People "cel mai sexy bărbat în viaţă" în 2016. Dwayne Johnson a devenit în ultimii ani unul dintre actorii care figurează pe lista celebrităţilor cu cele mai mari încasări la Hollywood, în principal graţie evoluţiei sale spectaculoase din filmele francizei "Furios şi iute". Actorul s-a remarcat şi în alte filme de succes, precum "Mumia revine/ The Mummy Returns", "Dă-te mare şi tare!/ Be Cool", "Plan de joc/ The Game Plan", "Zâna Măseluţă/ Tooth Fairy", "Călătoria 2: Insula misterioasă/ Journey 2: The Mysterious Island", "Trage tare şi te scoţi/ Pain & Gain", " G.I. Joe: Represalii/ G.I. Joe: Retaliation" şi "Hercules".

