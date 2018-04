Australia. Un copil de 12 ani a furat cardul mamei sale și a plecat singur într-o vacanță exotică în Bali, Indonezia

10:10

Moldova frumoasă prin filtrele de instagram. И на закате дня цветут цветы. #photography #photo #mpy_captures #blossom #tree #sunlight #sunset #closeup #nature_shooters #instnature #spring #nature #vsco #vscomoldova #wandering #walking #art #instagood #moldova #chisinau #fujifilm #xt2 #localsmd #asadetare #moldovamea #igmoldova A post shared by Maxim Peremojnii (@mperemojnii) on Apr 23, 2018 at 10:17am PDT Follow: @repost.md […] Articolul (galerie foto) 23 Aprilie: #Moldova pe instagram apare prima dată în Altfel.md.