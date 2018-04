FOTO // ROMÂNIA INVESTEȘTE ÎN R. MOLDOVA

12:01

Cel puţin 18 persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit, marţi, într-un club din oraşul Qingyuan, situat în provincia Guangdong din sudul Chinei, informează The Associated Press. #UPDATE Suspect of KTV fire in #China's #Guangdong Province identified, local police offer a 200,000 yuan ($31,682) reward for information leading […]