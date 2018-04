Un student din Ștefan Vodă și-a deschis o afacere agricolă cu sprijinul UE

21:10

Azi a fost votat unanim înregistrarea candidatului Partidului Național Liberal (PNL), Alexandra Can pentru funcţia de primar de Chişinău la alegerile din 20 mai. La moment Alexandra Can este unica femeie înscrisă oficial în cursa electorală. De asemenea, CEC urmează să se expună curând dacă dosarul cu semnături al candidatei intependente Silvia Radu va fi sau… Articolul Candidata PNL, Alexandra Can, a fost înregistrată în cursa electorală pentru Primăria Capitalei apare prima dată în Telegraph Moldova.