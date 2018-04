Primele 10 ambulanțe noi pentru serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă au ajuns în ţară, anunţă autorităţile

09:20

Iurie Roșca, obligat să dezmintă acuzațiile aduse lui Valeriu Pasat, acum 12 ani Ex-liderul PPCD, Iurie Roșca, a fost obligat de către Judecătoria municipiului Chișinău, sediul Buiucani, să dezmintă acuzațiile aduse în anul 2006 ex-ministrului apărării Valeriu Pasat, precum că ultimul ar fi pregătit o lovitură de stat, la indicația Moscovei. În context, Iurie Roșca a cerut organelor de drept să intenteze un dosar penal în acest sens. Hotărârea a fost pronunțată luni, 23 aprilie, și poate fi atacată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel Chișinău, transmite IPN. Iurie Mărgineanu, avocatul lui Iurie Roșca, a declarat că va contesta hotărârea, deoarece a fost pronunțată cu încălcarea legii. Potrivit lui, ca o persoană să poată fi acționat în judecată, legea prevede un termen de un an din momentul când a devenit cunoscut faptul despre defăimare, adică din 2006 până în 2007, dar nu după 12 ani. „Dacă instituțiile statului, cu tot ansamblul de instituții pe care le are pentru cercetarea și examinarea unor astfel de dosare, nu au putut demonstra implicarea, cum ar putea Iurie Roșca singur să demonstreze implicarea lui Valeriu Pasat?. Dacă Iurie Roșca nu trebuia să facă declarații, să anunțe organele statului că se pregătește o astfel de tentativă, atunci noi încurajăm persoanele mai mult să nu să se adreseze organelor statului", a spus Iurie Mărgineanu. Valeriu Pasat, ex-ministru al apărării, a spus că dosarul în privința sa a fost intentat în baza acuzațiilor aduse de Iurie Roșca pe data de 6 februarie 2006, iar în perioada în care s-a desfășurat ancheta el a fost privat de libertate pentru depășirea atribuțiilor de serviciu cu consecințe grave. Ulterior, în 2009, a fost scos de sub urmărire penală și achitat și nu a putut să-l dea în judecată pe Iurie Roșca, deoarece conducerile Procuraturii Generale au refuzat să-i permite accesul la materialele dosarului. „La adresarea mea din octombrie 2017, actuala conducere a Procuraturii Generale mi-a permis să iau cunoștință cu materialele dosarului după care l-am atacat în judecată pe domnul Iurie Roșca. Doar în decembrie 2017, prima dată am văzut dosarul. Acest dosar nu demonstrează că eu aș fi pus la care o lovitură de stat. Învinuirile aduse nu s-au demonstrat pe parcursul anilor, cu toate că Iurie Roșca afirma că are dovezi și probe", a declarat Valeriu Pasat. Nicolae Fala, avocatul lui Valeriu Pasat, a declarat că hotărârea judecătoriei este legală, întemeiată și nu este o acțiune tardivă, precum pretinde apărătorul lui Iurie Roșca. Valeriu Pasat l-a chemat în judecată pe fostul lider PPCD, Iurie Roșca, pentru apărarea onoarei și demnității, deoarece prin aceste afirmații i-au fost aduse prejudicii de imagine și daune morale. Recent portalul deschide.md, a scris că fostul președinte al PPCD, Iurie Roșca, ar fi bănuit într-un dosar pe trafic de influență aflat pe masa procurorilor anticorupție. Potrivit portalului, fostul politician ar fi cerut, în 2009, un milion de euro de la un om de afaceri din Republica Moldova. În schimbul acestei sume, el ar fi promis că va „convinge" judecătorii să […]