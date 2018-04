Un student din Ștefan Vodă și-a deschis afacere, pe bani europeni. Sătenii îi bat la poartă când au nevoie să facă lucrări mecanizate

12:30

Lidia Chireoglo este candidatul desemnat la funcţia de director-adjunct al CNA. Decizia a fost luată în urma concursului, desfăşurat, astăzi, la care au participat cinci candidaţi. Asta după ce, unul din cei şase aspiranţi la funcţia de vice-director al CNA, Violina Şpac, s-a retras din concurs, în această dimineaţă. Astfel, la interviu au fost admiși […] The post Un singur candidat, desemnat la funcţia de director-adjunct al CNA. Lidia Chireoglo este învingătoarea appeared first on Moldova.org.