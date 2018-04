Încă un candidat la Primăria capitalei a obținut statutul oficial de concurent electoral

07:10

Aproape 70% din energia produsă în Statele Unite în fiecare an este pierdută sub formă de căldură pentru că aceasta are mai puţin de 100 de grade Celsius şi emană din dispozitive precum computere, maşini sau procese industriale. În această idee, inginerii de la Universitatea California, Berkeley, au dezvoltat un sistem care poate fi aplicat acestor emanaţii remanente de căldură la niveluri fără precedent pentru această tehnologie.