Un microbuz de rută, implicat într-un accident la Botanica

Iurie Leancă, despre vizita în Germania: Un contact pozitiv, contact cu anumite rezultate În perioada 17-19 aprilie curent, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă, a efectuat o vizită de lucru în Germania. Vicepremierul s-a întâlnit cu reprezentanții tuturor instituțiilor cheie din Germania. Principalele subiecte discutate cu oficialii germani au vizat relațiile politice și social-economice moldo-germane, problemele şi provocările securității regionale, stadiul actual al raporturilor moldo-comunitare și viitorul european al Republicii Moldova. «Un contact pozitiv, contact cu anumite rezultate. În această vizită de lucru am reușit să am întâlniri cu reprezentanții tuturor instituțiilor cheie din Germania. M-am întâlnit cu purtătorii de cuvânt pentru politica externă, atât a creștin democraților, cât și a social democraților. În instituțiile guvernamentale am avut discuții foarte bune la Ministerul de Externe, la Ministerul Apărării și la Ministerul Dezvoltării Economice. La cancelaria doamnei Merkel și la oficiul domnului președinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, am avut la fel discuții axate pe câteva subiecte, de fapt aceste subiecte sunt de interes major pentru Republica Moldova, în primul rând am vorbit despre cum putem să dezvoltăm și să intensificăm dialogul bilateral. Am exprimat gratitudine prietenilor noștri din Germania pentru sprijinul extrem de valoros și important pe care-l oferă prin proiecte la nivel de grădinițe, la nivel de apeducte și proiecte de canalizare, proiecte din domeniul medicinei. Am solicitat creșterea volumului financiar pe care Germania îl oferă Republicii Moldova. Am discutat tot ce înseamnă viitorul European al Republicii Moldova, agenda noastră europeană, provocările, subiectele cheie de pe această agendă. În contextul consiliului de asociere care va avea loc la începutul lunii mai la Bruxelles și mă bucur că cu această ocazie am constatat o deschidere a partenerilor germani de a fi angajați într-un dialog nu doar pe problemele curente. Am discutat și despre securitatea regională, dar și din spațiul Euro-atlantic, în mod special cu reprezentanții Ministerului Apărării și Ministerului de Externe. Cred că putem miza în continuare pe un sprijin și mai mare din partea ministerului Germaniei, astfel încât capacitatea noastră de reziliență față de atacurile externe, față de evoluțiile din țara noastră să fie una mult mai mare», a spus viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Iurie Leancă. La rândul lor, interlocutorii germani au salutat reformele întreprinse de Executivul de la Chișinău, insistând asupra continuării lor și organizării unor alegeri libere și corecte în toamna anului 2018.