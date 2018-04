Prima imagine cu cel care ar fi ucis 10 oameni la Toronto. Martor: ”Doar la razboi vezi asa ceva”

17:00

Blocarea Telegram: Rușii au lansat în aer avioane de hârtie în susținerea libertății pe internet În cea de-a șaptea zi de la blocarea Telegram în Rusia, messengerul a inițiat o campanie pentru un „internet liber”. Astfel, pe parcursul zilei de 22 aprilie, mai mulți utilizatori au lansat avioane de hârtie pentru susținerea Telegram. Menționăm că, pe 13 aprilie Curtea de la Tagansky din Moscova a dat câștig de cauză lui Roscomnadzor în procesul privind blocarea messengerul Telegram în Rusia. Iar, judecătoarea Iulia Smolina a permis limitarea accesului la messenger imediat după anunțarea verdictului, fără a aștepta intrarea hotărârii în forță juridică. Anterior, Telegram a refuzat să predea cheile de criptare a corespondenței utilizatorilor FSB-ului rus, pentru care a fost amendat cu 800 de mii de ruble. Mai târziu, Roskomnadzor a cerut din nou de la Telegram să furnizeze cheile într-o perioadă de 15 zile, dar reprezentanții messengerului au declarat că este imposibil din punct de vedere tehnic. Эскадрилья в полной готовности! #засвободныйинтернет #телеграм #telegram #Протвино A post shared by Art Shapovalov (@art_shapovalov) on Apr 22, 2018 at 9:01am PDT #telegram A post shared by Tanya Korovkina (@nyata) on Apr 22, 2018 at 9:03am PDT #telegram A post shared by ZHENYA (@zhenyadarcy) on Apr 22, 2018 at 8:58am PDT Штош… Минимум четыре самолётика из нашего дома)) С другой стороны ещё два. #МайорГром #telegram A post shared by Natalia (@lauriel_anarwen) on Apr 22, 2018 at 9:13am PDT Липчане поддержали акцию в защиту мессенджера Telegram. По всей стране прошёл флэшмоб с запуском бумажного самолетика – символа мессенджера Telegram. Подробности — по ссылке в шапке профиля #gorod48 #город48 #липецк #телеграм #telegram A post shared by @ gorod48.ru on Apr 23, 2018 at 2:14am PDT Sursă: tv8.md Record Blocarea Telegram: Rușii au lansat în aer avioane de hârtie în susținerea libertății pe internet apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.