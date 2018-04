Din 1 septembrie copiii din clasa întâi vor studia educația digitală. Pavel Filip, la Moldova ICT Summit: Vrem să producem generații care dau dovadă de creativitate, ingeniozitate și gândire out-of-the-box

Dezvoltarea educației digitale și a capitalului uman în sectorul IT sunt genericul ediției din acest an a Moldova ICT Summit. Premierul Pavel Filip, care nu a putut lipsi de la acest eveniment, a subliniat că instrumentele IT stau la baza dezvoltării tuturor domeniilor, iar educarea tinerei generații este determinantă în acest sens. „Industria IT, educația reprezintă viitorul Republicii Moldova. În epoca informațională, scopul educației este nu doar de a genera cunoștințe, ci de a oferi posibilități pentru ca un copil să se inventeze, să se descopere, astfel încât să producem generații capabile să creeze, generații care dau dovadă de creativitate, ingeniozitate și gândire out-of-the-box”, a spus Pavel Filip. În context, prim-ministrul a relevat necesitatea revizuirii curriculei școlare, așa încât copii să fie adaptați pentru a trăi și a se dezvolta în epoca informațională. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării elaborează, în prezent, conceptul modulului educație digitală, parte componentă a disciplinei educație tehnologică, care va fi studiat începând cu 1 septembrie de către elevii din clasa întâi. În același timp, pentru pregătirea profesorilor, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va fi lansat proiectul pilot „Clasa viitorului”, care presupune crearea unui centru de perfecționare dotat cu echipamente de ultimă generație „Investițiile în educație au costuri, este adevărat, dar trebuie să înțelegem că la fel de mult sau poate chiar mai mult ne costă lipsa acestor investiții. Suntem conștienți de aceste lucruri, există toată deschiderea Guvernului și o să simțiți acest suport în continuare”, a adăugat prim-ministrul. Șeful Executivului s-a referit și la obiectivele Strategiei Moldova Digitală 2020 - dezvoltarea infrastructurii IT, a conținutului digital, a competențelor digitale și asigurarea securității cibernetice. De asemenea, un alt document important este Strategia de creștere a competitivității industriei IT. În acest scop, a fost creat primul parc IT din țara noastră și deschis Centrul de excelență Tekwill. Pe viitor, se planifică deschiderea unor centre similare la Bălți și Cahul, dar și a încă unuia în capitală. Totodată, premierul a specificat că elaborarea politicilor și reglementărilor pentru domeniul IT este un exercițiu dificil, în condițiile în care sectorul se dezvoltă mult mai repede. De aceea, Pavel Filip a venit cu un îndemn: „Nu așteptați reglementări și politici din partea Guvernului, continuați așa cum sunteți inspirați și atunci când aveți ceva nou - puneți în aplicare”. În acest an, Moldova ICT Summit 2018 a reunit peste 400 de participanți. Evenimentul este organizat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și al Guvernului Suediei.

