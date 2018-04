Politica cu Natalai Morari: Despre protestele din Armenia și de ce unele națiuni pot, și altele – nu prea

21:40

Coliziunea a avut loc la ora locală 13.27, menţionează poliţia, fără a preciza dacă este vorba de un accident sau de un act intenţionat. Potrivit poliţiei, incidentul a avut loc în nordul oraşului, într-o o intersecţie importantă, care între timp a fost închisă. White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4 […]