Din 1 septembrie copiii din clasa întâi vor studia educația digitală

Dezvoltarea educației digitale și a capitalului uman în sectorul IT sunt genericul ediției din acest an a Moldova ICT Summit. Premierul Pavel Filip, care nu a putut lipsi de la acest eveniment, a subliniat că instrumentele IT stau la baza dezvoltării tuturor domeniilor, iar educarea tinerei generații este determinantă în acest sens. „Industria IT, educația …

