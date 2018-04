BERD susține Republica Moldova în realizarea reformelor orientate spre asigurarea dezvoltării economice

23:10

În perioada 2016-2017, cifra de afaceri a sectorului tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) a crescut de la 10,5 miliarde lei la 12,2 miliarde lei, înregistrând și o creștere a exportului IT și comunicații până la 3,3 miliarde lei, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la Moldova ICT Summit 2018. Ediția din acest an este dedicată Educației și Inovației Digitale. La eveniment au participat partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, reprezentanți ai industriei IT și mediului academic, experți internaționali.