VIDEO// MOTIVELE pentru care PPEM nu ar fi vrut să desemneze candidat pentru primăriile Chișinău și Bălți

14:00

La fiecare aproximativ 30 zile, Soarele viziteaza un nou semn zodiacal. Pe durata fiecarui sezon, fiecare persoana va simti energia dominanta zodiei active indiferent ce zodie este nascut. Avem nevoie de intregul ciclu al energiei celor 12 zodii ale zodiacului ca sa putem creste, evolua, schimba si visa. Taurul este prima zodie de pamant din cele 12. Fiind a doua zodie din zodiac, Taurul este furnizorul consecvent care munceste temeinic si calm dar iubeste si placerile pamantesti ale vietii. In timpul sezonului Taur, pana pe 20 mai, ne reamintim ca incet dar sigur castiga cursa. Acest semn zodiacal ne incurajeaza sa ne fragmentam munca in bucati mai mici si sa o luam bucata cu bucata cu pasi simpli zi dupa zi la actiune. Reprezentat de muncitorul animal taur si coordonat de senzuala planeta Venus, zodia Taur va evalua cu rabdare daca exista ceva in care merita sa iti investesti timpul si resurse. Energia Taurului poate fi atat senzuala si eleganta cat si lenesa si rasfatata in exces. Aceste dinamici ne vor domina si pe noi in urmatoarea luna. Multe pot creste si se pot stabiliza sub influenta Taurului. Berbecul ne da focul de a trece la actiune insa Taurul ne da fundamentul pe care intentiile noastre pot creste. Daca focul Berbecului este samanta cu care pornim, Taurul este pamantul in care plantam acea samanta. Taurul pune accentul pe a cladi, a crea ce am gandit energic sau impulsiv sub Berbec. Oare are suficienta forta si motivatie acea idee sa creasca ? Taurul ne ajuta sa ne suflecam manecile si sa punem in aplicare un plan temeinic pas cu pas. In ciuda potentialului sau energizant, zodia Berbecului are limita sa. Ori de cate ori traim sub un semn de foc cum a fost si Berbecul, ne putem astepta ca lucrurile sa se infierbante: temperamentele se pot inflama, tensiunea poate creste. A mai fost si Mercur retrograd 3 saptamani deci aproape tot sezonul Berbecului in acest an si multi dintre noi am fost testati la capitolul vointa, determinare, autoritate. Acum, vine Taurul si ne ajuta pe toti sa simtim usurinta unui mod de trai mai armonios. Este o energie mai soft care pune prioritate pe confort, rasfat, chiar lux. Putem folosi sezonul Taurului ca un timp de stabilizare, de concentrare sau pe a crea siguranta in vietile noastre. Sub Taur, oricat de mult de munca este, intotdeauna va fi timp sa te opresti si sa te bucuri de tine si de viata ceva mai mult. Zodia Taur. Iata cinci moduri cum sa traiesti sub energia unica a Taurului pana pe 20 mai: 1. Incetineste-ti ritmul … …dar sa stii cand sa te mobilizezi ca un Taur! Energia Taurului este in cea mai mare parte de impamantare, cultivand un fel usor si multumit de a fi. In acest timp, nu te grabi si fii atent la toate detaliile practice ale planului tau de actiune legat de ce vrei sa faci, pe orice domeniu. Sub Taur, suntem atenti la aceste aspecte de finete pentru a obtine un rezultat de calitate si elegant. Ia viata mai usor, opreste-te precum taurasul Ferdinand sa mai mirosi florile de pe drum, inflorite acum peste tot, scrie sfatulparintilor.ro. 2. Exploreaza-ti partea senzuala din tine Taurul este condus de senzuala Venus iar prin pamantescul Taur, planeta iubirii Venus isi exprima yinul si energia feminina. Spus altfel, acest aspect din Venus te indruma sa te intrebi : De ce am nevoie ca sa ma simt fericit, implinit si iubit? Cum pot sa fiu mai deschis in a primi, in special a primi placere? Cand a fost ultima data cand te-ai privit in oglinda si te-ai vazut ca fiind senzual? A adauga mai multa decadenta vietii tale iese de la sine in sezonul Taurului. Doar incetinind ritmul si fiind prezent, vei obtine mai multa incantare din fiecare moment indiferent ce faci. Taurul conduce si cele cinci simturi. Introdu in lumea ta mai multe mirosuri, atingeri (masaj, imbratisari, afectiune fizica), gusturi, frumusete vizuala si muzica. 3. Rasfata-te, dar cu cap Cu decadenta Venus ca planeta conducatoare pentru Taur, putem fi inclinati spre exces si exagerare in aceasta etapa. Simplifica orice devine prea complex dar nu face rabat de la calitate. Taurul cel cu gusturi alese adora lucrurile fine ale vietii dar exagereaza cand vine vorba de risipa si stralucire in exces. Paradoxul sezonului Taur este ca in timp ce ne concentram si suntem sustinuti pe strategii inteligente de obtinere a sigurantei si a unui buget mai bun, in acelasi timp putem sa ne cheltuim banii si resursele nesabuit, tot din cauza aceleiasi energii Taur. Bucura-te de placerile vietii dar fa-o cu cap sau cu un scop practic. De exemplu, poti investi bani in sanatatea ta cu un spa in fiecare zi sau poti merge la o sala de fitness dar una luxoasa care are, de exemplu, podea speciala cu cristale semipretioase ca element de decoratiune (da, exista si asa ceva). 4. Vorbeste-ti adevarul Taurul stapaneste zona gatului, esofagului, cefei ceea ce inseamna ca ceakra 5 a gatului va beneficia sau va fi solicitata de energia acestui sezon. Incearca pozitii de yoga ca sa iti deschizi ceakra gatului sau chiar meditatii ghidate pentru ceakra 5 (le gasesti pe youtube) ca sa iti poti rosti adevarul, in special daca inca nu iti este clar ce inseamna asta. Fii atent la sanatatea tiroidei. Canta cat mai mult, in masina, in dus. Nu te sfii, indiferent ce voce ai, exprima-te prin melodiile preferate interpretate de tine. Energia si deci sanatatea zonei gatului iti vor multumi. 5. Tine de ce ti-ai propus dar fa compromis la nevoie Exista o granita fina intre consecventa si incapatanare si este una ce se incalca usor in sezonul Taurului. Aspectul de umbra al energiei Taurului poate insemna ca ramanem blocati in obiceiurile datatoare de placere si in zona de confort. Este posibil sa fii foarte comis sa avansezi intr-o directie insa dupa ce te-ai decis sa te pui in miscare pe acea directie, in sezonul Taurului poti fi de neoprit. Fii atent deci la rezistenta la schimbare. Daca planurile tale prea perfecte se izbesc de un obstacol sau un zid, tendinta sub Taur este sa dai cu capul inainte ignorand semnalele de a fi flexibil si a face o schimbare spre alta directie. Ai incredere in proces si in calauzire in loc sa te agiti. Da drumul la orice atasament de a obtine un anumit rezultat in sezonul Taurului si curgi cu valul. A te agata de ceea ce nu poti controla nu duce decat la suferinta facuta cu mana ta. Viata – si sezonul Taurului – este prea scurta sa suferi din cauza ta!