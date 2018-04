Pana cea mai coruptă din Rusia

13:01

Nava de război Tirpitz a Germaniei naziste era cea mai impunătoare şi mare armă de acest fel construită vreodată de orice flotă europeană. Ar fi fost însă o ţintă uşoară pentru bombardiere, dar vehiculul acvatic avea un as în mânecă: un nor gros şi toxic pe care îl emana şi sub care se putea ascunde […] Articolul Una dintre cele mai puternice arme din istorie, creată de nazişti, a lăsat o urmă permanentă asupra mediului apare prima dată în Altfel.md.