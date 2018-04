Doi polițiști au mers la o capelă pentru a debloca un telefon cu amprenta unui om decedat

14:20

zi de foc pentru pompierii din Chișinău. Un incendiu puternic a cuprins clădirea unui complex comercial de pe strada Ismail. La faţa locului au fost îndreptate patru echipaje ale pompierilor. Aceasta după ce un alt incendiu a izbucnit la Institutul de Zoologie al AȘM. “Este vorba de clădirea unui centru comercial de pe strada Ismail. […] The post Un nou incendiu în Chișinău. Arde un complex comercial de pe strada Ismail// VIDEO appeared first on Moldova.org.