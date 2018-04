(harta) Cea mai lungă autostradă din Europa va trece prin Republica Moldova

15:01

Atunci când m-a înșelat l-am întrebat ce are ea și nu am eu. Mi-a răspuns că e înaltă și are forme și că pur și simplu s-a simțit bine cu ea în pat, descriindu-mi cum s-au iubit sub cerșafuri albe cumpărate de mine. Cerșafurile ce îmi purtau mirosul. Nu i-am reproșat nimic, nu am căutat vinovatul.… Articolul (editorial) Atunci când m-a înșelat l-am întrebat ce are ea și nu am eu? apare prima dată în Telegraph Moldova.