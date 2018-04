Din 1 septembrie, copiii din clasa întâi vor studia educația digitală

13:10

Uniunea Europeană şi Canada vor organiza în septembrie o reuniune a miniştrilor de externe femei Uniunea Europeană şi Canada vor găzdui în septembrie o reuniune a miniştrilor de externe femei din lume, aşa cum s-a anunţat duminică în contextul summitului G7 de la Toronto. «Promovarea egalităţii de gen este o prioritate a G7», a scris pe Twitter ministrul canadian de externe Chrystia Freeland, după ce a făcut anunţul comun cu şefa diplomaţiei UE, Frederica Mogherini. La întâlnirea de două zile care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, Freeland a pus accentul pe femei şi le-a invitat pe şefele de diplomaţii din Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Croaţia, Columbia şi Panama la o discuţie care a avut loc sâmbătă, scrie Agerpres.ro. Advancing gender equality is a priority of our #G7. That’s why I am happy to announce, with my friend @FedericaMog, that we will co-host a meeting of all women foreign ministers this September in Canada. @UofT pic.twitter.com/pEet6WS8in — Chrystia Freeland (@cafreeland) April 22, 2018 Sursă: agerpres.ro Record Uniunea Europeană şi Canada vor organiza în septembrie o reuniune a miniştrilor de externe femei apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.