Semințe și pesticide fără acte de provenienţă, descoperite la Floreşti

12:10

Cum își menține Laura Cosoi silueta pe timpul sarcinii. Actrița le-a dezvăluit secretul ei, fanelor care o urmăresc în mediul virtual. Vedeta nu a renunțat la sport și mănâncă mult mai sănătos. Laura Cosoi mai are puțin până va deveni pentru prima oară și așteaptă cu nerăbdare momentul. Actrița trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. “Un lucru la care nu am renunțat pe timpul sarcinii este sportul. Am auzit în jurul meu discuții pro și contra. Unele femei cred ca e mai prudent să stea cât mai liniștite, ca să-și protejeze copilul, altele sunt adeptele miscării fizice. Eu intru în cea de-a doua categorie, pentru că sunt convinsă că sedentarismul aduce cu el probleme sși nu mișcarea. Iar în astfel de situații, cand am vreun dubiu, merg la sursa cea mai sigură de a obține informații – întreb medicul”, a scris Laura Cosoi. “Daca esti sănătoasă și sarcina nu ridică niciun fel de probleme, e chiar foarte indicat să faci sport. Bineînțeles, de o intensitate mai redusă și adaptat situației. E incredibil cât de mult ne poate ajuta puțină mișcare și în plan fizic și psihic! Iar asta o spun din propria mea experiență. Medicul care îmi urmărește sarcina nu mi-a interzis, ba chiar m-a încurajat să fac în continuare sport”, a mai scris Laura Cosoi. În ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut, s-a zvonit că ar fi însărcinată. Vedeta nu a dat niciun semn în acest sens până la începutul acestui an.