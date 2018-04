/FOTO/ Vindeau droguri în Dubăsari și Criuleni! Ce au găsit polițiștii acasă la trei bărbați

12:01

Ducesa de Cambridge, cum este cunoscută oficial Kate, a fost transportată în primele faze ale travaliului în secţia privată Lindo a St Mary’s Hospital din vestul Londrei, unde s-au născut şi ceilalţi copii ai ei, George şi Charlotte. Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this […]