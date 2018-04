Republica Moldova a eliminat rujeola și rubeola indigenă, anunţă OMS

11:01

”Nu imi place sa fiu in centrul atentiei”. Avicii marturisea cat de greu i-a fost in cariera Celebrul compozitor si DJ Avicii a murit la doar 28 de ani. Cu un talent care a impresionat nume grele din industria muzicala, Avicii nu a reusit din pacate sa gestioneze succesul, care intr-un final l-a coplesit. S-a stins în Oman, după o lungă suferinţă. Familia lui s-a declarat devastată şi a cerut presei să-i respecte nevoia de intimitate. Pentru Tim Bergling, totul a început când şi-a dat seama că nu va reuşi niciodată să cânte la chitară atât de bine pe cât şi-ar fi dorit. Un prieten i-a arătat un program computerizat de prelucrare a muzicii, iar adolescentul de atunci a fost cucerit pe loc. În 2008 a câştigat o competiţie de gen şi şi-a lansat cariera sub numele de DJ Avicii. În 2011, melodia “Levels” făcea din el un star mondial. Ritmate şi pline de energie, melodiile sale sunt nelipsite din playlisturile posturilor de radio. Succesul uriaş a făcut din artistul suedez primul DJ electro-dance care a pornit în turneu în toată lumea, cu zeci, chiar sute de mii de fani în delir. Aşa s-a întâmplat şi în 2015, la festivalul Untold de la Cluj. DJ Avicii venea atunci după o pauză de opt luni, pe care boala îl silise să o facă. Pe lângă pancreatită provocată de alcool, a fost operat de apendicită şi i s-a extirpat vezica biliară. DJ Avicii: “Atât de multă muncă. Şi atâtea drumuri la spital şi înapoi. Se întâmplau prea multe în acelaşi timp. Aşa că a fost o adevărată uşurare. Pauza aceea de opt luni a venit exact când aveam nevoie.” ”Ai vreodată şansa să fii pur şi simplu “Tim”? Nu cred că am avut ocazia să fac un pas în spate şi să văd ce se întâmpla cu adevărat … Pare ireal.” Când a făcut un pas în spate a realizat că a ajuns într-un punct în care succesul l-a copleşit şi i-a adus mult stres şi anxietate. ″-Nu îmi place să fiu în centrul atenţiei. — Dar tu eşti în centrul atenţiei! — Tocmai de asta e atât de greu, atât de ciudat …” În 2016 şi-a anunţat fanii că renunţă la turnee. “A trebuit să fac asta pentru sănătatea mea”, explica el pentru Hollywood Reporter. “Scena nu era pentru mine. Nu spectacolele şi muzica erau problema, ci celelalte lucruri de pe lângă, care nu mi-au venit niciodată natural. Celelalte lucruri care ţin de a fi artist. Eu sunt o persoană mai introvertită în general. Întotdeauna mi-a fost foarte greu”, spunea el atunci. A continuat să compună însă şi chiar zilele trecute a fost nominalizat la premiile Billboard. A mai avut două nominalizări la premiile Grammy şi alte două la MTV Europe. A colaborat cu artişti de renume, precum Madonna şi Coldplay. Avea doar 28 de ani. Sursă: protv.md Record ”Nu imi place sa fiu in centrul atentiei”. Avicii marturisea cat de greu i-a fost in cariera apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.