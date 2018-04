Agentul economic vinovat de incendiul de la “Lunedor” ar putea rămâne fără licență

12:50

O persoană care pretinde că este John Anglin, unul dintre puşcăriaşii evadaţi din închisoarea Alcatraz, a trimis o scrisoare în 2013 către poliţia din San Francisco, însă aceasta a devenit publică abia acum: „Numele meu este John Anglin. Am evadat din Alcatraz în iunie 1962. Cu toţii am reuşit în acea noapte, dar a fost ca prin urechile acului!”.Persoana care a scris documentul pretinde că fraţii John, Clarence Anglin, împreună cu un alt deţinut, Frank Morris, au trăit vieţi îndelungate în urma evadării din închisoare, în urmă cu jumătate de secol. Autorul susţine că Clarence Anglin a murit în 2008, iar Morris în 2005. Cel care a scris biletul încearcă să facă o înţelegere cu autorităţile: „Dacă anunţaţi la televizor că sunteţi gata să mă lăsaţi să merg la închisoare doar pentru cel mult un an şi să primesc îngrijire medicală, vă voi scrie înapoi să vă spun exact unde sunt”.