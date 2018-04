Veste bună pentru proprietarii de terenuri agricole în Transnistria: Vor avea aces la ele pentru următorii 20 de ani

14:40

Emily Goldberg, fosta iubita a lui Avicii, rupe tăcerea după decesul DJ-ului, la doar 28 de ani. Frumoasa blondă care a fost împreună cu Avicii timp de doi ani a publicat mai multe fotografii cu ei doi pe Instagram și și-a exprimat durerea într-o serie e postări sfâșietoare. Fosta studentă a Universității George Washington a publicat pe contul său de Instagram fotografii cu Avicii din perioada în care erau împreună. În imagini se poate vedea un cuplu superb, care se sărută și radiază de fericire. La una dintre fotografii Emily a scris ”Haide iubito, nu renunță la noi. Alege-mă, și îți voi arăta dragostea. Acestea sunt versuri ale unei melodii pe care Tim a scris-o pentru mine. Mi-aș fi dorit să mă fi ridicat la înălțimea lor. De doi ani cât am fost împreună, el a fost cel mai apropiat confident și cel mai bun prieten al meu. Acum nu pot să mă uit la Bear (n.r. urs) fără să știu că nu-i voi mai vedea fața niciodată”. “Come on babe, don’t give up on us. Choose me, and I’ll show you love.” Those are lyrics from a song Tim wrote for me. I wish I could have lived up to them. For the two years we were together, he was my closest confidante, and my best friend. Now I can’t look at Bear without knowing I’ll never see his face again. I’m still collecting my thoughts and thank you for all your kind words and texts. Wake me up when it’s all over, because I don’t want it to be real ? #ripavicii #avicii @avicii O postare distribuită de Emily Goldberg (@emilygoldberg89) pe Apr 20, 2018 at 2:24 PDT În încheiere tânăra a postat versuri din cea mai cunoscută melodie a DJ-ului, Wake Me Up: “Încă îmi adun gândurile și îți vă mulțumesc pentru toate cuvintele și textele voioase. ”Trezește-mă când totul este gata, pentru că nu vreau să fie real #ripavicii #avicii @avicii”.