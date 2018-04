Coreea de Sud anunţă că oprește emisiunile de propagandă transmise la granița cu Corea de Nord

12:30

Ministrul de externe iranian Mohamed Javad Zarif a declarat că Teheranul „va relua la o scară mult mai mare” programul nuclear dacă Statele Unite denunță unilateral acordul nuclear internațional semnat de Iran cu marile puteri în 2015. Zarif se află la sediul Națiunilor Unite de la New York și a făcut declarația într-un interviu cu postul de televiziune CBS. În discuții separate, sâmbătă, Zarif a declarat însă că Iranul nu are ambiția de a dezvolta o bombă nucleară, ci ar putea doar să reia producția de uraniu îmbogățit care e însă un element cheie pentru orice armă nucleară. Iranul a semnat în 2015 un acord cu țările membre permanente în Consiliul de Securitate ONU, plus Germania, prin care s-a angajat să renunțe la componenta militară a programului său nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale.