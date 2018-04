Avertismentul medicilor. Ce trebuie să știi înainte să mănânci castraveți murați

12:15

Berbec Berbecii sunt firi pasionale si nerabdatoare, gata imediat sa treaca la treaba. Nu te vor lua niciodata cu zaharelul, sunt directi si chiar insistenti. Un Berbec stie ce vrea, cu cine vrea si nu se va lasa pana cand nu va obtine ce vrea. Compatibilitate sexuala: Leu, Sagetator, Gemeni, Varsator. Fantezie: sex spontan. Taur Taurul este mai romantic, el trebuie sa-si activeze toate simturile. Cel mai probabil, o partida de sex incepe cu o cina romantica intr-un spatiu frumos amenajat, un masaj relaxant spre erotic. Sunt parteneri extraordinari si in pat, si in afara lui. Compatibilitate sexuala: Fecioara, Capricorn, Rac, Scorpion, Pesti. Fantezie: sex pe petale de trandafiri. Gemeni Gemenii vorbesc mult, inclusiv in pat. Vor spune tot timpul ce vor, cum vor, unde sa-i atingi, cand, cum. Vei primi toate indicatiile necesare. In plus, nu se dau in vant dupa preludiu, trec direct la fapte. Compatibilitate sexuala: Leu, Sagetator, Balanta, Varsator, Berbec. Fantezie: sex cu cuvinte deocheate. Rac Racii fac sex cu emotiile lor. Nu trec la fapte in dormitor daca nu sunt se simt conectati emotional cu partenerii. Daca nu simt intimitatea, Racii nu trec mai departe. Iar odata ce se simt conectati cu partenerul, timiditatea este uitata, ies din carapace si devin parteneri intensi si pasionali, scrie sfatulparintilor.ro. Compatibilitate sexuala: Taur, Fecioara, Capricorn, Scorpion, Pesti. Leu Leul vrea sa fie laudat. Daca vrei sa-l vezi pasional, salbatic, nu trebuie decat sa-i stimulezi egoul. Sunt parteneri devotati si vor face tot ce le sta in putinta ca sa-si satisfaca partenerul. Sunt amanti grozavi. Compatibilitate sexuala: Berbec, Sagetator, Gemeni, Balanta, Varsator. Fantezie: sex cu complimente. Fecioara Fecioara este romantica, dulce si pasionala. Prefera abordarile dragastoase si nu se dau in vant dupa sexul dur. II place sa isi descopere partenerul in timp ce face amor. Compatibilitate sexuala: Taur, Capricorn, Rac, Scorpion, Pesti. Fantezie: sex de moda veche. Balanta Balanta are tendinte kinky. Este un partener ideal de amor, daca iti place sexul salbatic, pasional, cu jocuri de roluri si fetisuri. Compatibilitate sexuala: Gemeni, Varsator, Berbec, Leu, Sagetator. Fantezie: sex cu jucarii de toate felurile. Scorpion Scorpionii stiu cand sa fie romantici si cand sa fie salbatici. Au alternari care iau prin surprindere partenerul de amor. Fii sigur ca daca ofera ceva in pat, asteapta sa primeasca inapoi. Compatibilitate sexuala: Rac, Pesti, Gemeni, Balanta, Varsator. Fantezie: sex dominator. Sagetator Sagetatorii fac dragoste, insa nu pe termen lung. Sunt pasionali si sentimentali, dar dispar din peisaj imediat ce se termina partida. Sunt egoisti, nu le plac angajamentele pe termen lung. Compatibilitate sexuala: Leu, Berbec, Gemeni, Balanta, Varsator. Fantezie: sex cu tehnici si pozitii noi. Capricorn Capricornii se aprind mai greu, dar si cand o fac, e greu sa-i mai opresti. Sunt pasionali si foarte rezistenti in pat. Ar putea sa-ti faca pe plac si toata noaptea fara sa oboseasca. Compatibilitate sexuala: Taur, Fecioara, Rac, Scorpion, Pesti. Fantezie: sex cu rabdare. Varsator Varsatorilor le place sa incerce de toate. Nu sunt incantati de lucrurile obisnuite si vor avea grija sa te anunte de la inceput. Compatibilitate sexuala: Gemeni, Leu, Berbec, Sagetator Fantezie: BDSM. Pesti Pestii traiesc intr-o lume a lor, plina de fantezii, pe care vor sa le transpuna apoi si in realitate. Sunt nebunatici in dormitor, incantatori si foarte pasionali. Compatibilitate sexuala: Scorpion, Rac, Taur, Fecioara, Capricorn. Fantezie: sex cu joc de roluri.