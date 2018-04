(video) „Chiar dacă pare nesemnificativă, fiecare specie are un rol important în viața de pe Terra”. Google celebrează Ziua Planetei Pământ cu un doodle special

10:30

Un nou obiect de artă va apărea în curând la Chișinău. Artiștii de la proiectul de artă urbană Chișinău Is Me au pregătit, pentru amatorii bucatelor fast-food, un burger special. Articolul (video) Îți place mâncarea fast-food? Artiștii de la Chișinău Is Me au „preparat” un burger enorm pentru tine apare prima dată în #diez.